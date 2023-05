Cos’è successo ieri sera al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara

Tre ore di concerto, repertorio ampiamente collaudato, nessun riferimento (almeno apparentemente) al dramma dell’Emilia-Romagna. Lo show di ieri sera di Bruce Springsteen e la E Street Band al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara ha dato il via simbolicamente alla stagione dei grandi concerti all’aperto in Italia e anche a quella delle grandi polemiche.

Chi pensava che Springsteen avrebbe trasformato la performance in un caldo abbraccio alle popolazioni colpite dall’alluvione, nelle ore in cui il conto dei morti saliva a 13, è stato deluso, così come (e non erano pochi, a giudicare dai social) sperava in una grande débâcle per dimostrare che il concerto non andava fatto.

Le polemiche sull’opportunità di confermare lo show – per non occupare forze dell’ordine e soccorsi e per i problemi di viabilità, ma soprattutto in segno di cordoglio per i morti e di rispetto per gli sfollati – sono arrivate anche all’estero, con articoli ad esempio sul Guardian (“Bruce Springsteen criticised for not cancelling Italy gig after deadly floods”) e l’Independent (“Bruce Springsteen condemned over ‘scandalous’ failure to cancel Italy show despite deadly floods”).

Di mezzo ci si è messa anche la politica e sui social Springsteen è diventano un «piddino amerikano» milionario che se ne frega del dolore della gente, con un’ondata di anti-americanismo a volte greve, a volte leggero («Bruce, Torn in the U.S.A.»).

Che schifo. Mentre in #EmiliaRomagna ci sono morti e dispersi, forze dell’Ordine e #ProtezioneCivile saranno ‘distratti’ dal #concerto di #BruceSpringsteen a #Ferrara che proprio non può essere rimandato.

Statevene a casa, fatelo cantare da solo sto scienziato! #18maggio pic.twitter.com/LZmBm3xv0k — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) May 18, 2023

Nella polemiche è intervenuto anche Vittorio Sgarbi, difendendo la scelta di tenere il concerto in un video titolato “Springsteen è come Beethoven”: «Il lutto si può osservare anche sentendo la musica. Il concerto di Springsteen che si farà a Roma viene per caso sospeso? Soltanto perché sei un po’ più vicino e non hai avuto danni devi sentre maggior dolore? Il dolore è lo stesso, il rispetto per la musica è lo stesso».

Sui social, molti hanno segnalato difficoltà dovute al terreno fangoso per via delle piogge abbondanti nei giorni precedenti.

«Gli operai» riporta La Nuova Ferrara «hanno passato la mattina a lavorare per rendere agibile il terreno, ancora allagato e pieno di fango, spargendo anche della paglia». Ma è finita così per alcuni:

Ondertussen bij Bruce Springsteen in Ferrara. Ik besloot op laatste moment tickets te verkopen. Goede keuze… trein verbinding met Bologna is ook drama hoor ik van andere Nederlanders daar. Iedereen staat verder in 1 pit 😇 pic.twitter.com/R8PB96DnK1 — Jan Jelle (@_janjelle) May 18, 2023

Altri hanno denunciato la difficoltà di vedere bene il palco e il deflusso difficile al buio. Ma soprattutto la difficoltà e per alcuni l’impossibilità di raggiungere il luogo del concerto. L’hashtag #brucespringsteen è stato in tendenza su Twitter per tutto il giorno.

1 ora per uscire dalla palude in effetti non è stata una bella esperienza — Om70 (@Om7018) May 19, 2023

Sempre stipati, con la sensazione che se qualcuno stava male difficilmente sarebbe stato possibile aiutarlo. Sensazione di sicurezza minima. Tutto avendo pagato 100 euro per un posto ad almeno 300m dal palco coi piedi nel fango. Della serie guadagnare sulle spalle della gente… — Amy Ronson (@zeroonzero) May 19, 2023

Tra le richieste ricorrenti sui social, quella di devolvere parte dell’incasso alle popolazioni alluvionate.

Bruce Springsteen Ferrara.

Chissà se qualcuno gli dice di devolvere almeno la metà del suo compenso per le persone che si sono trovate in difficoltà causa all’alluvione? — Odocarlo (@odocarlo) May 18, 2023

Springsteen è salito sul palco nel pomeriggio per salutare i fan (prima di lui ci sono stati Fantastic Negrito e Sam Fender) e ha iniziato con un’oretta di ritardo con No Surrender. Lato scaletta, è stato un concerto senza grandi sorprese, che è poi l’aspetto di questo tour che sta deludendo i fan abituati a cambiamenti radicali nella setlist.

Qui sotto la scaletta e i video della serata:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams