Cos’è questa storia di Troye Sivan che campiona Elettra Lamborghini?

Ieri è uscito il nuovo album del campioncino del pop Troye Sivan, Something to Give Each Other, primo lavoro dell’artista dopo il suo ruolo nella serie The Idol di The Weeknd, e il suo pubblico italiano si è trovato spiazzato.

Il motivo è una canzone dell’album, Silly, che a molti ha ricordato Musica (E il resto scompare), il brano che Elettra Lamborghini ha portato a Sanremo nel 2020. In effetti, ascoltando Silly si può facilmente riconoscere il riff latino su cui si fonda anche il brano della Lamborghini.

NON troye sivan che fa un sample di elettra lamborghini 😭😭 pic.twitter.com/iVNPb6mjYC — ᴇᴅᴏᴀʀᴅᴏ (@bishdafak) October 12, 2023

Elettra Lamborghini e i due autori del brano, Michele Canova Iorfida e Davide Petrella, però non sono stati inseriti nei crediti su Spotify mentre su Genius Musica (E il resto scompare) è segnata come campionamento.

Abbiamo così contattato Universal Music Italia che ha fatto chiarezza: «Hanno semplicemente utilizzato lo stesso sample. Non c’è attinenza diretta tra Troye ed Elettra». Mistero risolto quindi, entrambi i brani hanno semplicemente utilizzato lo stesso sample che – non venendo segnalato come campionamento – sarebbe stato preso da una sound library.

Nessuno dei due artisti ha commentato.