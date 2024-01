Cos’è questa storia del ritiro dalla musica (di nuovo) di Selena Gomez?

Società

Le celebrità stanno riscoprendo Gesù?

L’ultimo convertito è Daddy Yankee, che ha detto addio alla musica per seguire Cristo. Chance The Rapper si è preso un anno sabbatico per studiare la Bibbia. Justin Bieber, Selena Gomez, Mark Wahlberg, Chris Pratt hanno professato apertamente la loro fede e si fanno fotografare con i loro spiritual counselor. Dio non è morto e non ce ne siamo accorti?