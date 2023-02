Cos’è questa storia del pacco bomba trovato vicino all’Ariston?

Ci mancava solo la (presunta) pista anarchica: a poche ore dall’inizio della quarta serata del Festival di Sanremo, un pacco bomba – contenente un chilo di polvere da sparo e proiettili, con un innesco tradizionale a lenta combustione – è stato trovato a poche centinaia di metri dall’Ariston.

Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un gesto puramente dimostrativo: l’ordigno rudimentale, infatti, non sarebbe potuto esplodere.

Il pacco, contenuto in un borsello, è stato lasciato nella zona di via Fiume, a poco più di mezzo chilometro dall’Ariston, ed era contenuto in una borsa sistemata su un motorino che è risultato di proprietà di un finanziere.

Attualmente la strada – che si trova fuori dalla zona rossa e a circa 200 metri da un commissariato – è stata messa in sicurezza ed è inaccessibile. Sono in corso accertamenti.