Cos’è il video in cui Federico Poggipollini rifà ‘The Sound of Silence’

Federico Poggipollini ha diffuso oggi un video in cui suona una versione per sola chitarra elettrica di The Sound of Silence di Simon & Garfunkel all’interno della Unipol Arena a Bologna completamente vuota.

Il video è accompagnato dalla frase: «Da oltre un anno più di 370.000 operatori e migliaia di aziende dello spettacolo sono senza lavoro e senza prospettive. Siamo consapevoli dell’emergenza che siamo vivendo ma è arrivato il momento di iniziare a programmare un futuro concreto per il nostro settore. Siamo sempre stati dietro le quinte, è ora che i riflettori vengano puntati su di noi».

La performance di Poggipollini fa parte di #ilrumoredelsilenzio, una sorta di tour online nato su iniziativa di Bauli In Piazza e Chiamate Noi. Prevede l’esibizione di artisti a sorpresa in quattro grandi venue italiane. Dopo Bologna ci saranno domani 8 aprile Milano (Mediolanum Forum), il 9 aprile Torino (Pala Alpitour) e il 10 aprile Roma (Palazzo dello Sport). I video verranno diffusi alle 10 di mattina. Lunedì 12 aprile verrà pubblicato sui canali social di Bauli in Piazza il videoracconto. Scopo dell’operazione: tenere alta l’attenzione sulle venue italiane e i lavoratori della musica.

Bauli In Piazza è l’associazione formata da professionisti del settore dello spettacolo che non possono svolgere la propria professione a causa delle restrizioni anti Covid. Dopo il flash mob che si è tenuto a Milano nell’ottobre 2020, sabato 17 aprile ci sarà una nuova manifestazione, questa volta a Roma. Come accaduto a Milano, anche Piazza del Popolo si riempirà di bauli.

Fra le richieste avanzate: istituzione di un fondo per i lavoratori dello spettacolo, sostegno economico per le imprese della filiera, calendarizzazione di un tavolo interministeriale sui modelli di ripartenza e sulla riforma del settore. «Il gioco a rimpiattino dei vari governi e del ministro Franceschini nei confronti della nostra categoria ha la grave responsabilità di portare le persone alla disperazione e quindi alla rabbia», dichiara il direttivo di Bauli in Piazza. «Il tempo della farsa è finito e anche la nostra pazienza».