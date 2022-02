Cosa sta succedendo tra Kanye West e Billie Eilish

Kanye West ha detto che non si esibirà al Coachella a meno che Billie Eilish non chieda scusa al suo amico Travis Scott (per qualcosa che non ha fatto). Giovedì, il rapper ha condiviso uno screenshot di un post su un blog in cui si vede la cantautrice, durante un concerto, mentre chiede al pubblico se qualcuno può procurare un inalatore per un fan che in quel momento era in difficoltà. Kanye sostiene che lei abbia in questo modo dissato Scott, anche se Billie non ha mai effettivamente menzionato Travis Scott o la tragedia di Astroworld.

«Dai Billie ti amiamo, per favore, chiedi scusa a Trav e alle famiglie delle persone che hanno perso la vita, nessuno voleva che questo accadesse», ha scritto West. «Travis non aveva idea di quello che stava succedendo quando era sul palco ed è molto ferito da quello che è successo».



E ha aggiunto: “E sì, Travis sarà con me al Coachella, ma prima ho bisogno che Billie si scusi»





Billie Eilish ha risposto poco dopo, commentando il post: «Non mai detto nulla su Travis. Stavo solo aiutando un fan».

«Aspetto che la gente stia bene e poi continuo lo show», ha detto sul palco la cantautrice, senza mai menzionare Scott o Astroworld.

I rappresentanti di Kanye, Billie Eilish e del Coachella non hanno ancora commentato l’accaduto.



Poco dopo però, Kanye ha pubblicato un altro screenshot, questa volta un commento di un fan che insinua che il suo post su Billie Eilish dimostri che lui è “fatto di farmaci”.

«Il mondo è razzista, sessista, omofobico e pazzofobico», ha scritto. “«Questo sprezzante dire che sono fuori di testa ogni volta che parlo. Fobia in questo senso non significa avere paura di, significa non dare potere a».

«Cerchiamo di essere più consapevoli e di non scriverci l’un l’altro così facilmente». (Kanye soffre di disturbo bipolare).



Il fatto che gli artisti si occupino in prima persona della sicurezza del pubblico è diventato tema caldo dopo la tragedia dell’Astroworld Festival, in cui 10 persone sono morte per asfissia mentre Travis Scott lera sul palco. Mercoledì scorso John Mayer ha messo in pausa il suo spettacolo dopo che uno dei suoi fan è svenuto tra la folla.