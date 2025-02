Cosa sta succedendo tra Kanye West, Bianca Censori e una fotografa italiana?

Erano stati mesi molto tranquilli per Kanye West e quasi c’eravamo dimenticati di cosa è capace. Sfortunatamente, anche stavolta non stiamo parlando di musica (anche se pare che Bully, il suo prossimo disco solista, possa uscire a giugno).

Dopo essere stato piuttosto silenzioso nei giorni dell’insediamento di Trump e dopo essere riapparso su X (dove era stato bannato) per scusarsi con Kamala Harris, sembrava un buon periodo per Ye. Ma sono bastati i Grammy per riaccende le solite eccentricità dell’artista. Prima della cerimonia, Kanye aveva deciso di seguire su Instagram un solo profilo, ironicamente quello di Taylor Swift (ricordate i VMAs di MTV nel 2009?). E poi, domenica, durante il red carpet di Grammy, ecco il colpo di teatro.

Kanye si presenta davanti ai fotografi con la moglie Bianca Censori, entrambi di nero vestiti. Durante le foto di rito, Censori dà le spalle ai flash per poi calarsi lentamente la pelliccia e svelare una completa nudità smorzata solo da un sottile strato di materiale trasparente. La donna resta così di fronte ai fotografi, in una posa che vorrebbe replicare la copertina di Vultures 1, il joint album di Ye e Ty Dolla Sign. Rivolta poi verso le camere, mostrerà la sua totale nudità.

Il giorno dopo la cerimonia alcuni giornali hanno scritto che i coniugi erano stati allontanati dalla cerimonia dopo l’accaduto. Kanye che ha accusato l’ex host della CNN Don Lemon di essere l’uomo dietro a questa presunta fake news. Lemon ha replicato pubblicamente a West: «Qualcuno del tuo team mi ha chiesto di cercare di far correggere quel rumor perché oramai era uscito ovunque. Quindi, prima di tutto, quando parli cerca di conoscere i fatti». In giornata è stato confermato che i coniugi non sono stati allontanati dalla cerimonia.

Finita qua? Vi piacerebbe. Mentre le foto di Bianca Censori diventano virali in rete, Kanye ha pubblicato un grafico riguardante i trend di Google che mostra come “Bianca Censori Grammys” sia stata una ricerca molto più alta rispetto a “Grammy Winners 2025” sul motore di ricerca. Oltre a questo sono arrivati altri due post testuali. In uno si legge “Per vostra chiarezza, il 4 febbraio 2025 mia moglie è stata la persona più googlata sul pianeta Terra”, nell’altro “Abbiamo battuto i Grammy”.

Ok, ora siamo davvero alla fine direte. Certo che no. Un commento di una fotografa italiana, Chiara Glionna (autrice, tra le altre cose, della copertina di L’angelo del male di Baby Gang) non è passato inosservato a Ye. La ragazza ha commentato sotto il post riguardante i trend con la frase “Una vittoria facile quando un uomo mette una donna nuda in mostra”. Apriti cielo. Kanye ha iniziato a pubblicare (e togliere, come di consueto) una serie di screenshot del profilo della fotografa, uno dei quali seguito dalla caption: «Questa è la mia parte preferita. Leggi i commenti e chiudi quella cazzo di bocca».

Kanye ha poi continuato a prendersela con la fotografa postando sotto molte foto di lei, specie quelle in cui sono fotografate delle donne senza abiti, la frase «vittoria facile». Glionna ha risposto tramite alcune storie su Instagram prima con un «davvero, Mr. West?» e poi con un «Non sta ancora capendo il punto della questione. Non è colpa di tutti gli uomini, ma sempre di uno di loro».

Da quando la diatriba si è accesa, quasi 10 mila persone hanno iniziato a seguire il profilo della fotografa. In questo momento, Kanye ha defollowato Taylor Swift per seguire sua moglie Bianca. Solo per un attimo aveva anche seguito la fotografa. «Ho tolto i post perché erano troppo esplosivi», ha commentato prima di far piazza pulita definitiva.