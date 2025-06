Cosa sta succedendo nel tour europeo di Morrissey?

Essere un fan di Morrissey non è di certo un lavoro facile. A inizio settimana, i fan svedesi del cantante inglese hanno visto annullare il concerto di Stoccolma all’ultimo minuto.

Morrissey ha infatti cancellato improvvisamente l’unica data in Svezia e in nord Europa motivando così la scelta: «Negli ultimi sette giorni abbiamo viaggiato in sei paesi e siamo incredibilmente stanchi. Riusciamo a malapena a vedere».

Con un comunicato apparso sul proprio sito web Morrissey continua: «Il dolore di non poter raggiungere Stoccolma questa settimana è terribile per la band e lo staff. So che è impossibile da capire per chi non ci è dentro, ma noi sogniamo Stoccolma, Reykjavik, Trondheim, Helsinki, Aarhus… ma non c’è alcun sostegno finanziario da parte di etichette discografiche immaginarie che ci permetta di arrivare in questi posti».

Il rant dell’ex leader degli Smiths si è poi allargato su quello che il cantante vede proprio come un boicottaggio verso la propria musica da parte dell’industria musicale: «Preghiamo Dio che qualcuno, da qualche parte, possa aiutarci a raggiungere la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l’Islanda, la Danimarca… dove abbiamo migliaia e migliaia di amici, ma assolutamente nessun sostegno da parte dell’industria musicale. Nessuna etichetta discografica pubblicherà la nostra musica, nessuna radio la trasmetterà… eppure le vendite dei nostri biglietti sono sensazionali. Cosa ci dice questo sullo stato dell’arte nel 2025?».

E le date italiane? Per ora non c’è da preoccuparsi, proprio come scrive Morrissey, il tour ripartirà regolarmente venerdì a Berlino.

Morrissey sarà in Italia per cinque date, il 23 luglio al Teatro del Vittoriale a Gardone Riviera, il 26 al Lucca Summer Festival, il 28 alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 31 a Villa Bellini a Catania e il 3 agosto al Locus Festival a Ostuni.