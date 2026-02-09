Cosa è successo all’Halftime Show tutto americano voluto dai Maga contro Bad Bunny?

Mentre il mondo era sintonizzato sullo storico halftime show al Super Bowl LX di Bad Bunny (qui se volete sapere come è stato), un evento concorrente tutto-americano (come è stato più volte reclamizzato) si è tenuto per volontà di Donald Trump e del mondo MAGA.
L’All-American Halftime Show, prodotto da Turning Point USA, è stato quello che ci si aspettava: un’ode mascolina al «vero Americano». 30 minuti di show in studio, pre-registrati, che hanno visto una serie di artisti conservatori esibirsi prima del main event: Kid Rock. Lo show è stato ricco di chitarre, preghiere cristiane, con tributi a Charlie Kirk, assassinato lo scorso settembre e che di Turning Point USA era il fondatore. Un chiaro messaggio «tutto in inglese» contro lo spettacolo spagnolo di Bad Bunny.
La diretta dell’evento, poco prima della messa in onda, è stata spostata da X a YouTube a causa di problemi di licenze dei brani. Al suo picco, ha raggiunto circa 6 milioni di spettatori. Per darvi un’idea, gli spettatori dell’halftime show dello scorso anno con Kendrick Lamar erano 133 milioni.
Kid Rock, alla fine, ha suonato solo due brani alla fine del set: la sua Bawitdaba (cantata, nella sua versione ridotta, in playback) e Til You Can’t, una cover di Cody Johnson che ha portato in scena presentato con il suo nome di battesimo Robert Ritchie e che da oggi è disponibile in streaming. Prima di lui Brantley Gilbert con Real American e Dirt Road Anthem, Lee Brice con l’inedita Country Nowadays (una canzone contro la cancel culture), Drinking Class e Hard to Love, Gabby Barrett con The Good Ones e I Hope.
Uno show che si potrebbe sintetizzare con il verso di apertura di Country Nowadays di Lee Brice: “Voglio solo pescare, guidare il mio furgone, bere la mia birra / e non svegliarmi sentendo tutte queste cose che non voglio sentire”. In pieno stile MAGA.