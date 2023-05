Cosa è successo al concerto per l’incoronazione di Re Carlo? Ecco i video

In qusti mesi vi abbiamo raccontato le grandi difficoltà della monarchia inglese nel riuscire a radunare una line-up di grandi artisti per il concerto dedicato all’incoronamento di Re Carlo. Tra i sudditi del regno, infatti, le defezioni illustri erano state scottanti: Ed Sheeran, Harry Styles, Robbie Williams, Elton John, Adele e Spice Girls. In pratica quasi tutta la storia del pop inglese aveva detto no al nuovo re (di cui vi abbiamo raccontato la cerimonia d’incoronazione qui).

His Majesty alla fine è riuscito a mettere assieme una scaletta onorevole (ma non eccezionale) per festeggiare il suo insediamento dopo decenni di lunga attesa. A colpire, però, più che le performance è stata la location mozzafiato – un palco circolare aperto sul retro da cui si scorgeva lo stupendo castello di Windsor – per un colpo d’occhio di pubblico davvero soddisfacente, l’atteso discorso del principe William (che sarà ricordato per l’informare «Pa’, siamo tutti orgogliosi di te»), lo spettacolare gioco di luci dei droni e – udite udite – i Muppets.

Sul palco, invece, si sono esibiti Katy Perry (con Roar e Fireworks), Lionel Richie (il momento dove il re e la regina si sono “scatenati”), i Take That senza Robbie Williams, Paloma Faith, il nostro Andrea Bocelli con Sir Bryn Terfel, Tiwa Savage, Nicole Scherzinger, l’ex leader delle Pussycat Dolls, con un ballad tratta dal film Mulan, il dj Pete Tong, Olly Murs, Steve Winwood oltre al coro dell’incoronazione e un’orchestra.

Ecco i video delle esibizioni:

