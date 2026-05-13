Cosa ci fanno gli U2 sul tetto di uno scuola bus in Messico? Ovviamente suonano. E cosa suonano? Street of Dreams, quello che dovrebbe essere il primo singolo estratto del nuovo album della band. Il video di questa performance è apparso sui social degli U2 nella notte e vede la band al completo – c’è infatti anche Larry Mullen Jr. di rientro dalle varie operazioni che l’avevano costretto a fermarsi e perdere la residency a Las Vegas del gruppo – durante lo shooting di un videoclip. La scena è in una piccola piazzetta di un paese in cui la band si esibisce sul tetto di un bus davanti al proprio pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U2 (@u2)

Gli U2 hanno anche inoltre condiviso un altro video backstage, in cui viene spiegato che durante le registrazioni un temporale ha danneggiato un generatore elettrico costringendoli a fermarsi. I quattro musicisti sono così stati accolti da alcuni abitanti della zona e si sono esibiti, sotto una pioggia torrenziale, in una versione acustica di Vertigo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U2 (@u2)

La data di uscita di Street of Dreams, o del nuovo album, che segue la pubblicazione dei due EP (Days of Ash e Easter Lily) degli scorsi mesi, non è ancora stata condivisa.

Da Rolling Stone US.