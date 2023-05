Cosa c’è di più emo di un vinile con dentro delle vere lacrime piante da una band?

Essere emo è un impegno, sentimentale ed emotivo. È sprofondare nei fiumi delle proprie emozioni, è gettare lacrime dentro e fuori i propri dischi. E i Fall Out Boy tutto questo lo hanno preso alla lettera.

In quella che potrebbe essere l’uscita emo più emo della storia dei formati fisici, il quartetto di Chicago ha dato alle stampe 50 copie del loro ultimo album, So Much (For) Stardust, in uno speciale formato vinile chiamato crynyl. Per dirla più semplice: i Fall Out Boy hanno stampato dei vinili con dentro delle loro lacrime.

«Ogni crynyl contiene delle vere lacrime dell’artista», si può leggere sul sito dedicato all’uscita. «Abbiamo raccolto le lacrime e le abbiamo diluite in una soluzione ottimizzata per il suono, poi le abbiamo sigillate in ogni album usando la tecnologia Crynylseal». E ancora: «La musica non è solo onde sonore. È passione, struggimento, emozione. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato una nuova forma di vinile che contiene le vere lacrime degli artisti. Quando ascolti un crynyl non stai solo sentendo cosa ha registrato l’artista, ma stai anche provando cosa lui ha provato». Cosa c’è di più emo di un disco con dentro delle vere lacrime piante dalla stessa band?

Le 50 copie sono andate sold out in poche ore.