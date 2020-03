Till Lindemann, il cantante dei Rammstein, è ricoverato in terapia intensiva a Berlino a causa del coronavirus. Il frontman, 57 anni, ha avvertito i primi sintomi dopo un tour in Russia – non con i Rammstein – dove per non sospendere gli show si era esibito dentro una sfera di plastica. Tornato a Berlino è stato portato in ospedale, dove è risultato positivo al Covid-19.



Secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco Bild, Lindemann al momento è fuori pericolo.