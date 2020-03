Coronavirus, gli appelli degli artisti sui social: «Il dramma è non rispettare gli altri»

Sono entrate in vigore le nuove misure del governo per rallentare la diffusione del Coronavirus, e gli artisti hanno iniziato a dire la loro sui social. «Il momento che stiamo vivendo in Italia è difficile per tutti noi e rispettare con civiltà le regole è un dovere», scrive Laura Pausini. «Non è un dramma starsene a casa, anzi. È invece un dramma non rispettare gli altri» continua Tommaso Paradiso, che condivide un video su Instagram in cui suona un brano. E poi Alessandra Amoroso («Scappare dalle zone rosse è una grande mancanza di rispetto nei confronti di tutti) e Jovanotti («Dobbiamo frenare la diffusione del contagio»).

