Coronavirus, ecco dove sono stati annullati i concerti

È scoppiato in Italia l’allarme coronavirus e tra le misure adottate dalle autorità per affrontare l’emergenza c’è l’annullamento di concerti ed eventi nelle regioni in cui sono stati accertati casi di infezione. Le regioni che attualmente hanno sospeso i concerti sono Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove tutti gli eventi pubblici previsti dal 23 febbraio al 1° marzo sono stati cancellati.

La sospensione degli eventi è una misura di semplice sicurezza, un provvedimento deciso per prevenire la possibilità che il virus si diffonda in luoghi di richiamo come stadi, palazzetti, cinema, teatri e, appunto, sale da concerto. Sono stati cancellati alcuni degli appuntamenti più attesi a Milano, tra cui il concerto di Mabel ai Magazzini Generali, quello dei Dope D.o.d. al Legend Club o il live dei Big Thief al Circolo Magnolia.

Si comunica che in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus le rappresentazioni del Teatro alla Scala sono sospese a titolo cautelativo in attesa delle disposizioni delle autorità competenti. — Teatro alla Scala (@teatroallascala) February 23, 2020

Sospeso, inoltre, anche l’intero programma al Teatro alla Scala mentre, sempre a causa dell’emergenza, è stata annullata la festa di Radio Deejay prevista all’Alcatraz di Milano il 25 febbraio. Cancellato anche il Seeyousound International Music Festival previsto a Torino dal 21 febbraio al 1 marzo. Annullati, infine, anche alcuni instore di Elettra Lamborghini, con la cantante che non incontrerà i fan a Biella, in Piemonte, il 23 febbraio e a Genova, in Liguria, il 24 febbraio. Annullati a Milano anche i concerti di Leo Gassman e Crossfaith, entrambi previsti per il 24 febbraio. Cancellati anche il live di Ketama126 in programma all’Alcatraz di Milano giovedì 27 febbraio 2020 e quello di Bologna in programma all’Estragon il 29 febbraio 2020. Rinviati a maggio le tre date del tour della PFM dedicato alla celebrazione del lavoro con la band insieme a Fabrizio De André, previste a Brescia, Padova e Milano. A Venezia, invece, sarà sospeso il carnevale.