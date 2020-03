Coronavirus, c’è stato un contagio al concerto dei Jonas Brothers a Milano?

La risposta di Flavor Flav a Chuck D: “Vuoi distruggere i Public Enemy per la politica?”

Il rapper è stato estromesso dal gruppo dopo aver criticato l’endorsement a Bernie Sanders, ma non ci sta e ribatte colpo su colpo. “Non uso droga come dici tu e non sono un tuo impiegato, non mi puoi licenziare”