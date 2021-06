Contrordine: a ‘Springsteen On Broadway’ andranno anche i vaccinati AstraZeneca

Dopo le proteste, la marcia indietro. Quattro giorni fa abbiamo dato la notizia dell’esclusione di chi era stato vaccinato con AstraZeneca dagli spettacoli di Springsteen On Broadway che si terranno al newyorchese St. James Theatre. Motivo: diversamente da Pfizer o Johnson & Johnson, AstraZeneca non rientra nella lista dei vaccini approvati dall’autorità americana preposta a farlo, la Federal Drug Administration.

Nella sezione FAQ del sito del teatro si leggeva che le regole seguivano le disposizioni dello Stato di New York. E proprio citando l’aggiornamento di tali disposizioni, il St. James Theatre ha annunciato che saranno ammessi agli spettacoli anche le persone che hanno ricevuto vaccini approvati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra cui AstraZeneca.

Il tweet con cui è stata resa nota la decisione è stato ripreso dallo stesso Bruce Springsteen. Sono state aggiornate anche le FAQ del teatro.

Following amended New York State guidelines, we are now permitted to welcome guests who are fully vaccinated with an FDA or WHO approved vaccine to SPRINGSTEEN ON BROADWAY. Please visit https://t.co/R4jRSvUFzg for more information on vaccine requirements. pic.twitter.com/TqHO1NnMo6

— Jujamcyn Theaters (@Jujamcyn) June 19, 2021