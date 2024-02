Continua l’effetto Sanremo: gli italiani spingono ancora in classifica le canzoni del Festival

Continua l’effetto Sanremo 2024: gli italiani spingono ancora nella classifica ufficiale le canzoni del Festival, ascoltandole in streaming.

Nella classifica ufficiale dei singoli, la Top of the Music di FIMI, le prime sette posizioni sono invariate e sono tutte occupate da pezzi di Sanremo, con Tuta gold di Mahmood al primo posto, I p’ me, tu p’ te di Geolier al secondo e Sinceramente di Annalisa al terzo.

Per trovare una canzone non sanremese bisogna scendere al numero 24 dove c’è Everyday di Takagi & Ketra feat. Shiva, Anna e Geolier. In classifica anche qualche cover festivaliera: La rondine nella versione originale di Mango al numero 31, Ma che idea dei bknr44 con Pino D’Angiò al 38.

Quasi tutte le canzoni di Sanremo sono entro la poszione 27. Poco più in basso Finiscimi di Sangiovanni (32), Ricominciamo tutto dei Negramaro (36), Spettacolare di Maninni (53), Pazzo di te di Renga Nek (61).

La classifica degli album è guidata da Mahmood, entrato al numero uno con Nei letti degli altri. Anche se non è stato un Festival orientato agli album, tra i primi 10 ci sono anche E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa, la compilation Sanremo 2024 che la scorsa settimana era prima e che è ancora in vetta alla Top of the Music dei formati fisici, Il coraggio dei bambini – Atto II di Geolier, Primo di Clara, Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato di Alfa.