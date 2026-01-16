Condannato un diciottenne che voleva fare una strage al primo concerto della reunion degli Oasis

Un diciottenne di Cwmbran, nel Galles di nome McKenzie Morgan è stato condannato a 14 mesi dopo essersi dichiarato colpevole del possesso di un manuale di al-Qaeda.

Ispirandosi alla strage compiuta da Axel Rudakubana all’evento dedicato a Taylor Swift a Southport, voleva fare esplodere una bomba rudimentale al primo concerto della reunion degli Oasis a Cardiff e forse uccidere altri ragazzi con un coltello.

La condanna, riporta la BBC, è relativa al solo possesso di materiale di al-Qaeda in base al Terrorism Act 2000, non per la pianificazione dell’attentato che era solo abbozzata. Morgan è stato arrestato, rilasciato su cauzione e di nuovo fermato il 19 giugno 2025, poche settimane prima del concerto dei Gallagher a Cardiff. All’epoca aveva 17 anni.

Secondo la giudice Sarah Whitehouse il ragazzo non era mosso da ideali politici o religiosi, ma dal desiderio di emulare Rudakubana che a Southport ha ucciso tre bambine di 6, 7 e 9 anni, e ferito altre dieci persone.