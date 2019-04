Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma, in line-up anche Ghali, Subsonica e Carl Brave

Dopo il record di ascolti della scorsa stagione – quella dei Rolex di Sfera Ebbasta, per intenderci – il Concertone torna a investire “sulla musica attuale e sulle proposte più interessanti della scena musicale italiana contemporanea”.

L’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e curato da Massimo Bonelli, ha infatti annunciato i primi nomi che saliranno sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per una miscela di veterani del Primo Maggio e new entry. Si parte con Subsonica e Daniele Silvestri – rispettivamente sei e otto volte in cartellone nelle scorse edizioni – passando per il ritorno di Ex-Otago e La Municipàl fino ai ‘debuttanti’ Ghali, Carl Brave, La Rappresentante di Lista e Pinguini Tattici Nucleari. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli artisti che andranno a completare la line-up.