Con il programma Happy, Vodafone ti porta a vedere Vasco Rossi a Bologna

Dopo aver venduto 260 mila biglietti in quattro ore, mandando in sold out otto date negli stadi (a Bologna, Roma, Palermo e Salerno), Vasco Rossi ha deciso di accontentare i suoi fan aggiungendo altre due nuove date a Bologna, annunciate per l’11 e il 12 giugno 2023 allo Stadio Dall’Ara.

Per questi due concerti, come si può capire, partirà una folle corsa al biglietto. Ma Vodafone ha una soluzione, semplice e veloce, per dare ai propri clienti l’occasione di vedere il più grande rocker italiano dal vivo per quello che si preannuncia come uno dei più importanti tour del 2023: Vodafone Happy.

Vodafone Happy è il programma che premia la fedeltà dei clienti Vodafone che garantisce premi e sorprese continue tramite reward ricorrenti. Venendo incontro alla grande passione musicale dei suoi clienti, e in questo caso particolare, ai fan di Vasco, Vodafone permette ai propri clienti Happy l’accesso all’acquisto dei biglietti in prevendita per le date bolognesi dell’11 e 12 giugno a partire dalle 10 del mattino del 30 novembre, ovvero con due giorni di vantaggio rispetto all’apertura generale della vendita prevista per il 2 dicembre sui canali di Live Nation. Un modo sicuro – esclusiva per i clienti Happy – per riuscire ad acquistare i biglietti tanto ricercati e desiderati.

Questa iniziativa rientra in una serie di opportunità legate ai super eventi live previsti per il 2023 e destinate in esclusiva ai clienti di Vodafone Happy.

