Con _resetfestival futuro e innovazione entrano nel mondo della musica

Anche quest’anno Torino è diventata il centro del dibattito culturale attorno al mondo della musica grazie a _resetfestival, la cui quindicesima edizione si è tenuta nella prima settimana di ottobre attirando all’OFF TOPIC oltre 3000 persone in sei giorni di workshop, laboratori e sessioni di ascolto. Il focus principale di quest’anno è stato il progetto IMPULSE Future of Audio & Creators, che ha avuto luogo all’hub OGR Tech il 30 settembre e il 1° ottobre. Qui, giovani menti e nuove start-up hanno presentato le proprie visioni del futuro nel campo dell’audio. Feat Ventures, partner del progetto, ha quindi deciso di assegnare due premi anziché uno per la straordinaria qualità dei progetti partecipanti: CoomFriendly e Musictogo.

Il laboratorio di _reHUB produzione creativa, poi, ha dato spazio a quattro band selezionate dalla direzione artistica del _resetfestival – Xylema, Alessandro Ragazzo, Alberto Moscone e Velia. Queste band hanno avuto l’opportunità di lavorare con mentori di grande calibro come Divi (Ministri), Serena Brancale, Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids) e Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti). Una collaborazione di successo che si è tradotta in concerti andati tutto esaurito.

Non solo talento musicale, però, ma anche innovazione imprenditoriale. Forte! è stato identificato da 2i3t come vincitore per l’accesso al percorso di preincubazione, mentre una menzione speciale è stata assegnata a Canzoni al telefono, riconosciuto come progetto a valore sociale. Le prossime tappe per i progetti vincitori includono la presentazione il 23 novembre presso il Music Innovation Hub in occasione del Linecheck Music Meeting and Festival. L’occasione fornirà una piattaforma per ulteriori connessioni e opportunità di sviluppo.

Annarita Masullo e Daniele C Triniti, menti dietro _resetfestival, hanno sottolineato il significato della formula “One, Two, Three, Check” come monito a verificare sempre che tutto funzioni. Questo richiamo ai primi giorni del festival, nell’ormai lontano 2009, testimonia il percorso di crescita e il costante impegno nel ripensare, riaccordare e riavvicinarsi alle radici. _resetfestival continua a prosperare grazie al supporto di The Goodness Factory e Verve, con il patrocinio di Città di Torino e Regione Piemonte, nell’ambito di Torino futura*. La collaborazione con OFF TOPIC, Piemonte dal Vivo, Festival Digitale Popolare e Biennale Democrazia ha contribuito a rendere l’evento un punto di riferimento nella scena musicale e imprenditoriale. Con il crescente sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, _resetfestival ha consolidato la sua posizione come catalizzatore di innovazione e talento nel panorama musicale. Almed (Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) e l’Università di Pavia sono stati partner chiave. L’eco-partner Rippotai ha contribuito a rendere l’evento più sostenibile, dimostrando come _resetfestival stia non solo creando melodie indimenticabili ma anche un impatto duraturo sulla comunità e sull’industria musicale.

L’appuntamento, quindi, è per il 2024, quando _resetfestival sicuramente tornerà per portare innovazione e discussione attorno a uno dei mondi che ci sta più a cuore per disegnarne insieme futuri e possibilità.