Com’è stata la terza edizione di Dr. Martens Fest presented by MI AMI

Famiglia, musica, comunità. Sono state queste le parole d’ordine che hanno guidato la terza edizione di Dr. Martens Fest presented by MI AMI. Nutrita la line-up che, il 28 ottobre, ha occupato il palco dell’Ex Macello di Milano, tra talenti emergenti e non. Si parla di Ett, Coca Puma, Montag con l’artless choir, Marta Del Grandi, Generic Animal e una Baby Orchestra. E poi si è continuato con Arssalendo, Thought Survival (progetto di Lorenzo Senni e Gaura-jīvana Dāsa fka Griffin Pyn) i Brucherò nei Pascoli e il loro primo album in studio Palo, Fuera (con la Mariposa Live Experience Preview), il Sistema Sonoro Fratellanza di BNKR44, Tredici Pietro, Sethu e Simone Panetti. Ha suggellato la serata la performance di Tony Scorpioni, insieme ai drum solo di Ryosuke Kiyasu.

Ma Dr. Martens Fest presented by MI AMI è stato soprattutto arte a 360°, grazie alle molte attività previste. Si parla di un workshop di attacchinaggio e fanzine guidato da Frankensteinmag, ma anche della lezione di tufting tenuta da Yamlab Milano Tufting Studio, in cui i partecipanti hanno imparato a usare questa tecnica per decorare tappeti con ciuffi e apposite pistole. Ma non finisce qui: al festival erano presenti anche le serigrafie di Familia Estrema, unione di Familia Povera e Muralestremo, che ha dato l’opportunità ai partecipanti di stampare una maglietta offerta dall’evento. Per i più giocosi, l’organizzazione ha proposto tavoli da beer pong, photoboot per scattare ricordi, e una claw machine per vincere tanti premi targati Dr. Martens. E come non nominare l’installazione artistica dell’artista americano Joe Ro, paesaggio urbano per collegare la Sicilia (luogo d’origine della sua famiglia) a New York, approdando infine a Milano.

Non mancava nemmeno la settima arte, con la rassegna speciale Cinemartens organizzata da Tafano insieme a Dr. Martens, che ha portato autori e proiezioni sul palco del festival.

Per catturare meglio le emozioni della giornata abbiamo fatto due chiacchiere con Luca Galizia, in arte Generic Animal, tra i cantautori più interessanti – e alieni – della sua generazione e che, il 28 ottobre, si è presentato con chitarra, microfono, sintetizzatore e violino, in un’orchestra minima completamente inedita.

«Bella line-up, bella situazione. Si respirava l’aria di una comunità, che è poi quello che ci rende tutti un po’ più forti. Lo dico professionalmente ma anche per la vita privata: nei momenti in cui siamo più porosi, soffici diciamo, quello che ci tiene in piedi e che ci porta avanti sono le altre persone, gli amici e chi sta seguendo lo stesso percorso». Made Strong, insomma, come vuole un concetto caro a Dr. Martens.

Pensiero stupendo, da tenersi caro soprattutto a Milano, luogo del Dr. Martens Fest presented by MI AMI, che a volte sembra un nido, altre una giungla. «Croce e delizia si dice, e in questo momento storico credo che Milano sia un po’ così. Una cosa che a volte fa male, ma da cui non riesci a staccarti. Tutti criticano Milano tranne i milanesi, ma chi lo fa è perché deve starci per qualche motivo. È un luogo che migliora e peggiora allo stesso momento. E quello che ci fa stare in equilibrio sono i punti di appiglio umani. Quelli ci devono essere sempre. Altrimenti finisci a stagnare e non ti tiri più su. Altra cosa: dobbiamo tornare a essere spontanei, a vivere le emozioni senza che occasioni esterne o qualcun altro ce lo dica. Essere euforici, ecco. Sarebbe bello».

Serve resistere, dunque? «Credo che serva più persistere che resistere. Che poi vuol dire forse solo continuare a resistere. Il concetto, anzi il comportamento, che mi sta a cuore è rimanere fedeli a quello che si è e che si vuole fare, e conoscere la propria linea. È semplice, ma molti lo strumentalizzano. Quindi è sempre importante sapere perché lo si sta facendo, perché stiamo resistendo dunque, o persistendo, forse».

Solo così riusciamo a evolvere, e creare significato. «Lo noto molto ultimamente: gli altri hanno già capito qualcosa su di me, vedono delle cose in me, e io forse le devo ancora razionalizzare. È un momento in cui voglio capire, ma tutto alla fine per continuare a fare quello che sto cercando di portare avanti, cioè vivere di musica. E nel farlo voglio continuare a farlo attivamente, mi spiego: non voglio fare musica solo perché mi viene bene, che spesso è un vizietto nostrano. Voglio fare bella musica, senza dovere giustificazioni a nessuno».

