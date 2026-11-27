A poco meno di cinque mesi dall’uscita di Foreign Tongues, i Rolling Stones hanno pubblicato altri cinque pezzi che raccontano anche il modo in cui il gruppo ha lavorato negli ultimi anni, recuperando materiale inciso quando Charlie Watts era ancora in vita e sviluppando nuove idee in studio. Tre delle cinque canzoni contenute in Foreign Tongues, Loose Lips, disponibile da oggi, non erano ancora state pubblicate.

La sorpresa è forse Human Tide, una ballata che ricorda per certi versi Fairytale of New York dei Pogues. Nell’intervista concessa a Rick Beato, Mick Jagger ha raccontato che una prima versione era stata registrata ai British Grove Studios quando Charlie Watts era ancora in vita e gli Stones ci hanno poi lavorato con Steve Jordan. Jagger ha accostato la melodia a quella di un inno metodista, mentre nel testo ha cercato di raccontare, con una buona dose di umorismo, quello che accomuna gli esseri umani. E il pezzo era rimasto fuori dall’album perché ritenuto «troppo country».

Human Tide

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Molto diversa è Where There’s a Will, un rock-blues con Steve Winwood all’organo. Jagger ne aveva fatto un primo provino con Matt Clifford, senza farlo sentire al resto del gruppo, ma quando ha iniziato a suonarlo in studio, Ronnie Wood ha trovato una seconda parte che a Mick piaceva più di quella che aveva scritto. Il secondo chitarrista degli Stones appare quindi come co-autore del pezzo a fianco di Jagger e Richards.

She Still Comes Around è invece una canzone country scritta da Glenn Sutton, con cui Jerry Lee Lewis ha raggiunto il secondo posto della classifica country americana nel 1968. Jagger, per questo brano, ha ricordato anche le session con lo stesso Lewis insieme a Keith Richards e Ronnie Wood nello studio irlandese di quest’ultimo. Richards la ha cantata in passato, ma qui la voce principale è quella di Jagger, con l’altro Glimmer Twin che lo accompagna alla seconda voce e alla chitarra.

She Still Comes Around

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Le altre due canzoni erano già state pubblicate nelle scorse settimane. Si tratta di Bad Luck Hideaway, il raro duetto tra Mick e Keith dal sapore country-folk démodé con Charlie Watts alla batteria e Benmont Tench all’organo, e di Who You Callin’ Crazy, iniziata ai tempi di Hackney Diamonds, col sax di Courtney Pine, che aveva già collaborato con Jagger in Wandering Spirit, Andrew Watt al basso e Matt Clifford alle tastiere.

Foreign Tongues, Loose Lips è disponibile in digitale, in doppio CD e in un’edizione che abbina il CD dell’album originale a un vinile rosso da 12 pollici con le cinque canzoni aggiuntive.