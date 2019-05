Come portare il jazz (e molto altro) in un borgo del Monferrato

Jazz:Re:Found è una delle manifestazioni chiave per capire dove sta andando la musica jazz e come si sta contaminando. E quale luogo migliore per farlo se non nelle colline del Monferrato, tra i borghi più belli d’Italia?

Il festival ha annunciato la sua location principale, che sarà a Cella Monte, in provincia di Alessandria, uno dei “Borghi più belli d’Italia” (come potete vedere nella foto qui sopra).

Oltre a questo, Jazz:Re:Found ha annunciato anche una seconda infornata di ospiti: ci sarà la techno marching band dei Meute, Chassol, il Colle der Fomento e tanti altri, che si andranno ad aggiungere a Gilles Peterson, Tullio De Piscopo, I Hate My Village, David Rodigan, Dj Gruff & Gianluca Petrella e una line-up di grande livello che animeranno il Monferrato dal 20 al 23 giugno.