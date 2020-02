‘Come On Outside’ è il nuovo singolo di Noel Gallagher

È uscito a mezzanotte Come On Outside, nuovo singolo di Noel Gallagher nonché terzo estratto dall’EP di prossima uscita, Blue Moon Rising. Potete ascoltarlo qui sopra.

Come On Outside è una sorta di inno per tutti quelli che si sentono soli o non accettati: To the people lost and lonely, in the fortress of your mind, come on outside canta Noel.

«Ho ritrovato questa traccia di recente. Forse l’ultima pezzo figo degli Oasis. Forse no», ha dichiarato Noel. All’interno dell’EP, che uscirà il prossimo 6 marzo, anche i brani già editi Wandering Star e Blue Moon Rising.

Questa la tracklist:

1. Blue Moon Rising

2. Wandering Star

3. Come On Outside

4. Blue Moon Rising (The Reflex Revision)

5. Blue Moon Rising (7” Mix)