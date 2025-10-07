Coma_Cose, niente ultimi concerti, annullati i palazzetti di Milano e Roma

I concerti dei Coma_Cose previsti il 27 ottobre al Forum di Assago (Milano) e il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma sono stati annullati «per motivi personali degli artisti». Lo ha annunciato Magellano Concerti dopo la notizia della separazione, come gruppo e nella vita, di Fausto e Francesca. È possibile richiedere il rimborso fino al 6 novembre dal rivenditore presso il quale si sono acquistati i biglietti (per informazioni: servizioclienti@magellanoconcerti.it).

La separazione è stata comunciata ieri con un post su Instagram. «Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere».

I due concerti nei palazzetti di Milano e Roma erano stati annunciati a dicembre 2024, prima della partecipazione a Sanremo con Cuoricini. «Un SOGNO che si avvera! Un traguardo che abbiamo immaginato e che ora insieme a voi è vicino», scrivevano io Coma_Cose. «Sono passati tanti anni da quei primi pezzi sparati nell’internet un po’ a caso; eravamo due ragazzi in cerca di loro stessi che la sera nel dopolavoro si mettevano in cameretta davanti ad un PC a comporre i primi brani… e poi mille viaggi per abbracciare la voce della gente, mille kilometri per condividere la nostra musica, mille urla, mille lacrime e sorrisi, mille braccia alzate insieme… mille desideri che sono diventati qualcosa di bellissimo e intenso. Ma era solo un inizio, ora vogliamo farlo più in grande. Questi concerti saranno il racconto della nostra storia, dal primo Inverno Ticinese al prossimo, con un sacco di nuove canzoni (yes, sta per arrivare un disco). Quando ci dite o ci scrivete che alcuni pezzi hanno segnato dei momenti importanti della vostra vita per noi è tutto… perché insieme ci si sente meno soli, perché insieme si può diventare un palazzetto che scoppia d’amore. Ci vediamo presto!».

Oggi la band scrive che «sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo».