Coma Cose a Sanremo 2023: «Addio, ma alle nostre insicurezze»

I Coma Cose stanno affrontando Sanremo mettendo sul piatto non solo la loro creatività, ma anche la propria relazione. Il loro brano è questo: l’amore, la crisi di coppia, l’addio fortunatamente evitato. La linea tra vita privata e pubblica però in questi giorni è stata così sottile che i due hanno approfittato del megafono mediatico di Sanremo per annunciare il proprio matrimonio proprio a lato della kermesse.

Se nel 2021 erano arrivati a Sanremo da sconosciuti indie, ora hanno perso timidezza e insicurezze. Li abbiamo videointervistati.