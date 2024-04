Com’è stato il concerto dei Vampire Weekend durante l’eclissi di sole totale

L’avevano annunciato, è successo (e non solo per la gioia dell’internet): i Vampire Weekend, che già dal nome evocano scenari notturni, hanno tenuto un concerto gratuito all’anfiteatro Moody di Austin, Texas, durante la “Grande eclissi solare nordamericana” che nella giornata di ieri (8 aprile) ha oscurato il cielo per circa quattro minuti.

La band capitanata da Ezra Koenig ha sfruttato l’occasione per presentare dal vivo le tracce del nuovo album Only God Was Above Us (uscito il 5 aprile). Ma non prima di aver introdotto il tutto con Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, riprodotta dagli altoparlanti. E sì, se ve lo steste chiedendo, il brano è stato il più ascoltato nella classifica iTunes degli Stati Uniti nei momenti dell’eclisse.

I Vampire Weekend hanno poi attaccato con Ice Cream Piano (brano, appunto del nuovo album), eseguendo anche altre track non contenute in Only God Was Above Us. La scaletta completa è stata composta da:

Ice Cream Piano

Classical

Unbelievers

Cap Cod Kwassa Kwassa

Holiday

White Sky

Connect

Sunflower

Capricorn

This Life

Gen-X Cops

Diane Young

Cousins

Jonathan Low

Flower Moon

Hope

Tonight

Needy Girl

Harmony Hall

Oxford Comma

A-Punk

Married in a Gold Ranch/All the Gold in California/Sin City/Cumberland Blues/Possum

Walcott

Di queste, per Ice Cream Piano, Connect, Gen-X Cops e Hope si trattava del debutto in live, mentre Tonight e Needy Girl (cover dei Phoenix e dei Chromeo rispettivamente) sono state eseguite con Thomas Mars e Dave 1. Mars e Dave 1 (frontman dei Phoenix e dei Chromeo) sono stati gli unici ospiti a sorpresa dell’evento.

Vampire Weekend - Connect (First performance! Live in Austin 4/8/24 - Eclipse show)

L’eclisse è avvenuta tra Flower Moon e Hope, quando la band ha interrotto il live e ha lasciato che il pubblico si godesse l’altro spettacolo.