Color Fest 2026, vieni a ballare in Calabria

Torna a Lamezia Terme il Color Fest, dall’11 al 13 agosto 2026, che per la sua XIV edizione conferma una traiettoria chiara: mettere insieme alcune delle esperienze più interessanti della scena contemporanea, italiana e internazionale, dentro uno dei contesti paesaggistici più suggestivi del Sud Italia, la Riviera dei Tramonti. Il claim scelto per quest’anno, Summer on a solitary beach, è una citazione diretta di Franco Battiato e interpreta la musica come spazio di libertà, ma anche come immersione, quasi meditativa, nel paesaggio e nelle sue vibrazioni.

La line-up è, come da tradizione, trasversale. L’11 agosto apre Apparat, in full band con un nuovo album, affiancato dal set di James Holden insieme a Wacław Zimpel, dai C’mon Tigre e da una serie di nomi emergenti della nuova scena italiana come Gaia Banfi, Faccianuvola e La Badessa.

Il 12 agosto si muove invece tra le contaminazioni: dal concerto all’alba di Cosmo ai live di The Zen Circus e Tutti Fenomeni, passando per gli olandesi Yīn Yīn. In notturna arrivano Sébastien Tellier, per una delle due date italiane, e il dj set di Populous.

Il 13 agosto guarda soprattutto alla scena alternativa internazionale con Django Django e Deadletter, insieme a nomi italiani in escesa come La Niña, Mai Mai Mai e il ritorno di Dimartino. Chiudono okgiorgio e una line-up che continua a oscillare tra club culture e sperimentazione.

Accanto al cartellone principale torna anche Supernova, il contest dedicato agli emergenti, ospitato dal Marley Stage, che nei tre giorni darà spazio a nuovi progetti della scena indipendente, mantenendo quella vocazione alla scoperta che negli anni è diventata uno dei tratti distintivi del festival.

Ma il Color Fest non è caratterizzato solo dai concerti: oltre ai sei palchi, l’area camping rinnovata e un programma che si estende tra aftershow e momenti di aggregazione fanno di questo festival un’esperienza ampia, che prova a tenere insieme musica, territorio e comunità. La location, inoltre, affacciata sul Golfo di Sant’Eufemia con lo Stromboli all’orizzonte, resta uno degli elementi centrali dell’identità del Color Fest.

I biglietti e gli abbonamenti sono già disponibili sul sito ufficiale: www.colorfest.it/tree.

Rolling Stone Italia è Media Partnership del festival.