Coldplay, un nuovo singolo in uscita oggi?

A quanto pare era tutto vero: è uscito oggi, E-Lo, un nuovo singolo dei Coldplay, ma pubblicato a nome Los Unidades. Il pezzo, in collaborazione con Pharrell Williams e Jozzy, anticipa l’EP Global Citizen che si chiama come il Global Citizen Festival: Mandela 100 di Johnannesburg. Il festival si consumerà in Sudafrica il prossimo dicembre.

Quanto all’EP, sfoggia nomoni del pop mondiale ma anche della street music tipo Stormzy, David Guetta e Wizkid.

Tracklist:

1. Rise Up (feat. Nelson Mandela) – Stargate

2. E-Lo (feat. Jozzy) – Los Unidades & Pharrell Williams

3. Timbuktu (feat. Stormzy & Jess Kent) – Cassper Nyovest & Los Unidades

4. Voodoo (feat. Tiwa Savage, Wizkid, Danny Ocean & David Guetta) – Stargate & Los Unidades

Parlophone Records, l’etichetta discografica dei Coldplay, ha pubblicato poche ore fa un tweet per presentare la nuova band “Los Unidades”. Il tweet, però, ha scatenato l’attenzione dei fan della band di Chris Martin, che hanno visto nella foto pubblicata da Parlophone più di un riferimento al gruppo.

Parlophone Records are delighted to present new signing #LosUnidades pic.twitter.com/TZWr5ilJXu — Parlophone Records (@parlophone) 26 novembre 2018

Innanzitutto le figure in ombra al centro dell’immagine, quattro come i musicisti dei Coldplay, poi la scritta “Y02LPAC81ODL” – un anagramma di COLDPLAY 2018 – e infine la proprietà legale del marchio “Los Unidades”, che dovrebbe essere proprio dei quattro membri della band.