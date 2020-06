Coldplay, Shakira e Miley Cyrus suoneranno al prossimo concerto di Global Citizen

A due mesi dall’evento streaming “One World: Together at Home” curato da Lady Gaga, Global Citizen ha annunciato un altro concerto speciale per il prossimo 27 giugno. L’evento si chiama “Global Goal: United for Our Future – The Concert”, verrà presentato da Dwayne Johnson e da Ursula von der Leyen ed è stato organizzato per «combattere l’impatto sproporzionato del Covid-19 nelle comunità marginalizzate».

In scaletta ci sono molti grandi nomi del pop internazionale: Coldplay, Justin Bieber (con Quavo), Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Chloe x Halle, Christine and the Queens, Usher e Yemi Alade. Oltre al concerto, l’evento ospiterà una serie di dibattiti su vaccino e terapie per combattere il coronavirus, che verranno alternati con dichiarazioni di altre celebrità: Chris Rock, Olivia Colman, Charlize Theron, Billy Porter, Hugh Jackman e molti altri. Il programma ufficiale dell’evento è disponibile a questo link.