Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems: il video dell’halftime show del Mondiale per Club 2025

Non è stato esattamente un halftime show degno di quelli del Super Bowl. Non lo è stato per produzione, spettacolarità e collocazione delle performance non sul campo di gioco, ma in tribuna. Ma è stato comunque il tentativo di portare un po’ di musica e di pop alla finale della prima edizione del Mondiale per club 2025 che si è giocata ieri al MetLife di New York ed è stata vinta dal Chelsea che ha battuto per 3-0 il PSG, con rissa dopo i fischi finali.

A esibirsi, per la “regia” dei Coldplay, sono stati J Balvin, Doja Cat, Tems e la band di Chris Martin, con traduzione nella lingua dei segni. In tribuna c’era il presidente Donald Trump, applausi e boo per lui che è poi sceso in campo per premiare la squadra.

Ecco il video integrale dell’halftime show.

Half-time show FIFA Club World Cup | DAZN

Nella cerimonia pre-match, Robbie Williams e Laura Pausini hanno cantato Desire, inno ufficiale della Fifa.