Coldplay, guarda il video di ‘People of the Pride’

I Coldplay hanno pubblicato il video di People of the Pride, nuovo singolo estratto da Music of the Spheres, il loro nono album in studio.

Diretto da Paul Dugdale, il video alterna le riprese di un concerto dello scorso ottobre – alla Climate Pledge Arena di Seattle – con un cartone animato distopico, ambientato in una sorta di Gotham City dominata da un dittatore robot.

«Gran parte del pezzo è ispirato alle manifestazioni di Black Lives Matter e del Gay Pride, momenti in cui la gente usa la sua voce per dire: questa situazione è assurda. Ecco, la canzone dice la stessa cosa», ha detto Chris Martin a NME.

«Noi lo diciamo in maniera educata, non mandiamo affanculo nessuno. Parliamo di politica. E questa politica crede che tutte le persone su questo pianeta abbiano il diritto di essere come vogliono. Non importa se sei una vecchia superstar soft-rock o un giovane insolente, hai il diritto di crederci». Potete vedere il video in cima all’articolo. A questo link, invece, un’analisi dell’album Music of the Spheres.