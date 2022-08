È ufficiale: i Coldplay suoneranno in Italia il prossimo anno. L’annuncio è arrivato dai social della band, che hanno comunicato tutte le date del Music Of The Spheres World Tour. Una data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 21 giugno 2023, e due allo Stadio San Siro di Milano, il 25 e il 26 giugno.



I biglietti saranno disponibili dal 25 agosto.

Qui tutte le date del tour.