Coldplay, ascolta due canzoni del nuovo album ‘Everyday Life’ 

Dopo i messaggi nascosti tra le inserzioni dei quotidiani di tutto il mondo, i Coldplay hanno confermato ufficialmente che il 22 novembre pubblicheranno un doppio album intitolato Everyday Life. Insieme all’annuncio, la band ha pubblicato due singoli, Orphans e Arabesque.

Entrambe le tracce sono prodotte dal Dream Team, con Stromae alla voce e Femi Kuti e la sua band ai fiati. Orphans, inoltre, avrà un videoclip in uscita oggi. Everyday Life, l’ottavo album in studio dei Coldplay, sarà diviso in due parti, intitolate Sunrise e Sunset, e conterrà un totale di 16 canzoni.