Colapesce e Dimartino duettano virtualmente con Ivan Graziani

Cover Story

Colapesce Dimartino: l’addio è una possibilità

Dopo quattro anni di successi in coppia, in cui sono diventati bravi a «completare le mancanze dell’altro», Lorenzo e Antonio andranno ognuno per la propria strada, per poi (forse) rincontrarsi. Lo spiegano in questa intervista che abbiamo affidato a un filosofo e scrittore: il nuovo album ‘Lux Eterna Beach’, la necessità di prendere una posizione politica, il mito dell’ispirazione che viene dal nulla, la loro Sicilia “espansa” e mistica