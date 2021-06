Colapesce e Dimartino, a mezzanotte l’EP di remix di ‘Musica leggerissima’

Un mese fa vi raccontavamo del remix di Musica leggerissima fatto da Cerrone. «Le hit» ci diceva il guru della disco «vengono fuori quando quando i testi e la musica si incontrano e parlano alla comunità». Quella rivisitazione del pezzo farà parte di un EP contenente cinque remix della canzone portata a Sanremo da Colapesce e Dimartino.

Dopo Cerrone, si sono cimentati con Musica leggerissima anche Giorgio Moroder, Ceri, Fabio Fabio e Get Far. L’EP uscirà a mezzanotte in digitale e in futuro anche in vinile.

«Questa canzone ha smesso di essere nostra un minuto dopo la fine della nostra prima esibizione a Sanremo», scrivono Colapesce e Dimartino sui social. «In questi mesi ha risuonato ovunque: dalle case popolari agli stadi senza pubblico, dentro ai supermercati e parodiata in varie declinazioni».

«Per festeggiarla abbiamo deciso di assegnare la canzone a cinque esponenti della musica da club: la leggenda assoluta quasi mitologica di Giorgio Moroder, il padre del French touch Cerrone, l’edonismo anni ’90 di Get Far aka Mario Fargetta, Ceri uno dei nuovi produttori italiani che molto ci piace e Fabio Fabio direttamente dal collettivo Iveatronic a rappresentare l’underground italiano. Esce a mezzanotte in tutti gli store digitali e presto arriverà anche una chicca per gli amanti del vinile».