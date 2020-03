Coez registra i nuovi brani in diretta social

Torna Coez e per farlo sceglie una modalità tutta nuova. L’autore ha infatti annunciato dal suo profilo Instagram la partenza di un nuovo progetto, Nella Casa. Un format che prenderà il via il 15 marzo e che vedrà Coez chiuso in una casa allestita a studio di registrazione dove, ogni settimana, ci sarà un ospite con quale scriverà brani che saranno registrati e pubblicati la domenica seguente. Il tutto per 4 settimane: «L’obiettivo è farvi entrare in studio con noi facendovi seguire in diretta quello che accadrà, rendervi appunto partecipi del processo creativo che sta dietro ad una canzone».

Nella Casa è anche il nome di un brano di Coez del 2009, contenuto nel suo esordio Figlio di Nessuno.