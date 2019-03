Coez: il nuovo album è ‘È sempre bello’

Coez ha annunciato l’uscita del nuovo album, È sempre bello, in uscita venerdì 29 marzo per Carosello Records.

In realtà, i più attenti – o curiosi – avevano sospettato qualcosa dalle numerose affissioni misteriose che erano apparse nelle scorse settimana a Milano e Roma (come quelle che vedete qui di seguito). Le parole scritte sui cartelloni sono in realtà alcuni versi tratti dalle nuove canzoni.

L’album, che si intitola come il primo estratto, serve anche a celebrare il decennale di carriera di Coez. Dieci anni in cui ha vinto 20 dischi di platino, molti grazie all’ultimo successo Faccio un casino.

Coez ha anche annunciato le prime date del tour che partirà da Roma.