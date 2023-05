«Codardo», «odi i fan degli Oasis»: è di nuovo Gallagher contro Gallagher

È di nuovo Gallagher vs Gallagher, Noel vs Liam. Il nuovo round dell’eterna scazzottata fraterna è cominciato con un’intervista a Noel Gallagher, che venerdì 2 giugno pubblicherà il nuovo album Council Skies. Il fratello ha risposto via Twitter.

Parlando col programma di talkSPORT White & Jordan, Noel ha risposto così all’ennesima domanda sulla reunion degli Oasis: «Liam dovrebbe chiamarmi perché ne parla sempre», ma non lo chiama «perché è un codardo» e quindi dovrebbe incaricare «qualcuno dei suoi, come il suo agente, di contattarci e dirci cos’hanno in testa. In quel caso, se ne parlerebbe». Liam non l’ha mai fatto e quindi «è un po’ falso».

Parlando dei tweet del fratello, Noel ha detto che «lo scrive tutti i giorni, “sta per succedere, sta per succedere”, per alzare le aspettative della gente in tutto il mondo. Poi chiedono a me che ne penso e ci faccio la figura di quello che ferma tutto». Morale: Noel sospetta che Liam non lo chiami «perché gli piace andare in giro a dire che lo farebbe», ma così facendo inganna la gente.

“Liam is forever going on about it!” 😬 “He’s being a little bit disingenuous!” 😮 “He won’t speak to me – he’s a coward!” 😱 Noel Gallagher invites Liam Gallagher to call him up about a potential Oasis reunion. pic.twitter.com/1mt6QlmyUl — talkSPORT (@talkSPORT) May 23, 2023

Stamattina è arriva la replica di Liam, chiaramente via social. Nel tweet, il cantante fa riferimento al fatto che il fratello augurò a Damon Albarn di morire di Aids (i due hanno poi collaborato) e al concertone del 2017 One Love Manchester per le vittime dell’attentato alla fine dello show di Ariana Grande a cui partecipò Liam, ma non Noel.

«Non auguro alla gente che si prenda l’Aids», scrive Liam, «io vado e faccio MUSICA per la gente di MANCHESTER che ha appena subito un attacco terroristico, mentre tu te ne stai lì a sorseggiare champagne e hai il coraggio di chiamarmi CODARDO. Sta lì buono, idiota».

I don’t wish AIDS on people I turn up and play the MUSIC for the people of MANCHESTER who have just had a terror attack while you sit on your dingy sipping champagne and you got the audacity to call me a COWARD sit down you 🛎 end — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 24, 2023

Quando qualcuno commenta «deduco che la reunion sia fuori discussione», Liam replica: «Perché dici questo?». Un altro: «Potrebbe chiamarti lui», e Liam: «Esatto». E in varie altre risposte afferma che Noel «odia i fan degli Oasis».

Appuntamento al prossimo round. Dovrebbe essere il numero 4563.