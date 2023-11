‘Cocktail d’amore’ è il degno ritorno di Mahmood

Mahmood è tornato: lo ha fatto con una ballad, Cocktail d’amore, che nel momento in cui è uscita ha fatto già dimenticare le polemiche sul titolo alzate da Cristiano Malgioglio.

A due anni da Brividi, senza la fretta delle logiche degli streaming, Mahmood ha scelto di anticipare il suo nuovo disco con un brano che potremmo definire perfetto per questo tempo grigio. Al centro la fine di una relazione, Berlino, i rimpianti: «Stammi bene, mi mancherà morire insieme tra i laser light». Potete ascoltarla qui:

Un brano che si colloca nel ventaglio di alcuni dei suoi singoli più famosi, come Rapide e Inuyasha.

Cocktail d’amore è stata scritta da Mahmood con la produzione di Dardust e segna l’inizio della nuova era discografica. L’ultimo album in studio è infatti Ghettolimpo, uscito nel 2021.

Nei mesi di aprile e maggio 2024 il cantautore partirà per un tour europeo, 16 date nei principali club di 10 Paesi europei – fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna – per poi concludere con una tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024.