Coachella 2024: Will Smith ritorna ‘Men in Black’ con J. Balvin. I video

Will Smith ha fatto un’apparizione a sorpresa sul palco del Coachella. Durante l’esibizione di J. Balvin, l’attore è piombato in scena con il classico completo nero e gli immancabili occhiali da sole per eseguire la famosa traccia del film del 1997 Men in Black. Breve ma memorabile, l’apparizione ha chiuso una performance a tema UFO con tanto di Neuralyzer come oggetto di scena, il dispositivo cancella-memoria che abbiamo fatto finta di avere tutti dopo l’avvento degli agenti J e K. Dopo essere stato trascinato via dal palco da un gruppo di ballerini all black, Balvin è tornato per un’ultima canzone, la sua hit In Da Ghetto. Non poteva mancare, anche qui una, una colorata troupe vestita con costumi alieni, questa volta tutti verdi e con grandi occhi neri.

Non ci stupisce la presenza del tema alieno.I concerti di Balvin sono spesso stati fortemente tematici e il tema interstellare pare essergli molto caro. Coreografie, tuta spaziale e un completo argento glitterato hanno conquistato il palco. Dopo aver aperto la performance con la proiezione di un cinegiornale anni ’50 che informava di una possibile presenza aliena sulla terra, il cantante ha iniziato a cantare tutti i suoi successi partendo da Mi Gente (2018). Non è la prima volta che Balvin si esibisce al Coachella: il suo set del 2019 è stato uno dei primi ad aver dato il via alla musica latin al festival.