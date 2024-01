Coachella 2024: molti artisti latini e asiatici, il ritorno di Lana Del Rey, la reunion dei No Doubt

Uno dei momenti più attesi dell’inverno è l’annuncio della line up del Coachella. Il festival californiano, che quest’anno si terrà nei weekend dal 12 al 14 aprile e dal 19 al 21 dello stesso mese, ha uno dei cartelloni più attesi della stagione.

Gli headliner di questa stagione saranno Lana Del Rey, la cui ultima esibizione nel deserto risale a dieci anni fa nel 2004, Tyler, The Creator, che lo scorso anno era stato ospite di Kali Uchis, e Doja Cat che ritorna al festival dopo solo 24 mesi diventando la prima rapper headliner della storia del festival. Come vi abbiamo raccontato qui, invece, l’annuncio più significato, in un’annata senza grandi colpi di scena, è la reunion dei No Doubt.

Un 2024 molto latino per il Coachella con le esibizioni di Peso Pluma, Bizarrap, J Balvin, Latin Mafia, Son Rompe Pera, Santa Fe Klan, Hermanos Gutiérrez, ma con tinte asiatiche garantite da Le Sserafim, Atarashii Gakko!, Jhené Aiko, Hatsune Miku (sì, il personaggio digitale).

Tra i big, per usare un termine della stagione sanremese i Blur, Lil Uzi Vert, Ice Spice, Grimes, Lil Yachty, Deftones, Peggy Gou, Justice.