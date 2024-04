Coachella 2024, il duetto Billie Eilish-Lana Del Rey e tutto quello che è successo durante il day 1

Billie Eilish è tornata a sorpresa al Coachella come ospite speciale durante il set di Lana Del Rey venerdì 12 aprile. Eilish – che ha citato Del Rey come un’influenza importantissima nella sua musica – è emersa dal backstage e si è unita al suo idolo su un balcone dorato che si affaccia sul palco principale. Insieme hanno cantato Ocean Eyes di Billie (2016) e Video Games di Lana, con il pubblico a fare da coro. “Questa è la voce di una generazione!”, ha detto Del Rey di Eilish.

È la prima volta che le due artiste collaborano in qualsiasi tipo di veste musicale e c’era molta attesa. Eilish è da tempo una fan dichiarata di Lana, e quando le due si sono parlate per la rivista Interview l’anno scorso, Eilish le ha detto: “Hai davvero aperto la strada a tutti. Le persone hanno cercato di assomigliare a te fin da quando hai iniziato. Ne parlo con Finneas. Hai cambiato il modo in cui l’industria musicale ascolta e vede la musica, e hai cambiato il modo in cui le persone cantano”.

Durante il suo set Del Rey, che è arrivata a bordo di una motocicletta, ha portato sul palco anche Jon Batiste e Jack Antonoff.

Prima di Lana, che mancava al Coachella dal 2014, è toccato ai Justice, da D.A.N.C.E fino alla collaborazione con i Tame Impala One Night / All Night, al gruppo K-pop ATEEZ e a Suki Waterhouse, che si è esibita anche in una cover di Don’t Look Back In Anger nella sua prima apparizione dopo aver avuto il primo figlio da Robert Pattinson.

WE ARE UR FRIENDS 😫

justice dropping classics to kick off their coachella set pic.twitter.com/izCiPLsEXc — Brownies & Lemonade🍫🍋 (@TeamBandL) April 13, 2024

Sul palco principale del Coachella, Peso Pluma ha invece celebrato la musica tradizionale messicana con una performance esplosiva e accogliendo ospiti speciali come Becky G, Santa Fe Klan, Junior H e Arcángel. Durante il set di Bizarrap, Shakira si è unita a sorpresa al DJ argentino e hitmaker per Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, clou del nuovo album della diva latina, Las Mujeres Ya No Lloran, e La Fuerte. Mentre Sabrina Carpenter ha trasformato il palco in un motel per cantare Fast Times, Because I Liked A Boy, il nuovo singolo Espresso e ovviamente Nonsense.