‘Coachella: 20 Years in the Desert’, guarda il trailer del documentario

La storia del Coachella verrà raccontata in un documentario, prodotto da YouTube Originals, in arrivo il 31 marzo. Il film sarà intitolato Coachella: 20 Years in the Desert, e potete vedere le prime immagini grazie al trailer poco sopra, che mostra il pubblico del festival nel corso degli anni.

Secondo il comunicato stampa diffuso da YouTube, il film mostrerà “filmati esclusivi mai visti prima e intervisti”, e racconterà gli inizi del festival e alcune delle performance più memorabili degli ultimi 20 anni, tra cui Billie Eilish, Kanye West, Blackpink e altre ancora.

L’annuncio arriva a breve distanza da quello della lineup del 2020, che porterà sul palco Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean. Potete vedere il trailer in cima all’articolo.