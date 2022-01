Club To Club 2022 si farà: ecco i primi nomi della line up

Dopo le due edizioni sperimentali di C0C: “The Festival as a performance” organizzate durante la pandemia per «rispondere dal caos di questi tempi incerti», finalmente Club to Club torna a pieno regime, in tempo per il ventesimo anniversario del festival, con l’obiettivo di fare «avanguardia globale e cultura pop contemporanea», ospitando «produzioni transdisciplinari tra musica, arte e tecnologia».

È un compleanno speciale, che C2C festeggia con un nuovo simbolo e un’edizione ricchissima di musica, che si terrà a Torino dal 3 al 6 novembre di quest’anno. Oltre a confermare le prime location (le OGR e il Lingotto), il festival ha annunciato i primi nomi della lineup, una selezione che tiene insieme musica sperimentale, elettronica, pop, r&b, jazz, rock e rap. Tra i nomi ci sono quattro artisti che sono già saliti sul palco di C2C – Arca, Autechre, Caribou e Jamie xx – e diverse novità, come Low, Aya, Bicep, Jockstrap, Lyra Pramuk, Makaya McCraven, Nala Sinephro, Pa Salieu e Yendri. Altri si aggiungeranno nelle prossime settimane.

In più c’è il nuovo logo, una figura alata che rappresenta «l’urgenza di rimettere al centro il futuro dei corpi, la loro libertà, la necessità di aggregazione, la danza, l’educazione all’ascolto». Alcuni di questi temi sono stati anticipati nella seconda edizione di “The Festival as a Performance”, che vi abbiamo raccontato qui.

I biglietti di Club To Club 2022 saranno in vendita dal 1° febbraio sulla piattaforma Dice. Per ulteriori informazioni ecco il sito ufficiale del festival.