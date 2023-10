Club Dogo: la reunion annunciata in un video con Claudio Santamaria e Beppe Sala

Neanche il tempo di metabolizzare gli spoiler di questa mattina come i banner apparsi per Milano e il nuovo profilo Instagram aperto che i Club Dogo hanno annunciato la loro reunion per il 2024.

Guè, Jake La Furia e DonJoe torneranno a assieme a 9 anni di distanza dal loro ultimo disco (Non siamo più quelli di Mi Fist) e 8 da Start It Over, il loro ultimo singolo assieme.

L’annuncio arriva con un video postato su questo nuovo profilo con protagonisti Claudio Santamaria e il sindaco di Milano Beppe Sala. Non vi spoileriamo nulla, guardate qua: