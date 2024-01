Club Dogo, ecco data di uscita e tracklist del nuovo album

L’annunciato nuovo omonimo album dei Club Dogo ha una data di uscita e una tracklist ufficiale.

Club Dogo conterrà 11 canzoni e uscirà il 12 gennaio. Tra marzo e aprile 2024 Guè, Don Joe e Jake La Furia terranno dieci concerti sold out al Forum di Assago.

In un video, Don Joe ha spiegato che «non era scontata questa cosa» e che «ci eravamo già incontrati diverse volte, ma questa cosa di rincontrarsi per scrivere è una cosa completamente diversa, c’è stata subito empatia, che per la storia dei Dogo è fondamentale».

Ecco la tracklist:

C’era una volta in Italia

Mafia del boom bap

Nato per questo

Malafede

King of the Jungle

Milly

In sbatti

Soli a Milano

Tu non sei lei

Frate

Indelebili