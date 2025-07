Classifiche di metà 2025: ecco i più ascoltati e venduti in Italia nel primo semestre

Olly è al primo posto delle classifiche dei singoli e degli album più ascoltati nei primi sei mesi del 2025. A guidare la classifica di vinili, CD e cassette più vendute nel primo semestre in Italia sono invece Sfera Ebbasta & Shiva.

La Federazione Industria Musicale Italia (FIMI) ha diffuso i dati del primo semestre della classifica Top of the Music compilato in base alla rilevazioni GfK. Non stupisce che, come negli anni precedenti, a dominare sia il repertorio italiano, con l’eccezione di Debí tirar más fotos di Bad Bunny che è al numero 3. Per vedere un altro nome internazionale bisogna scendere al 28 dove c’è Mayhem di Lady Gaga. Nessuna grande sorpresa nelle chart dei singoli, dove vanno bene i pezzi sanremesi.

Nella classifica dei singoli dietro a Balorda nostalgia ci sono La cura per me di Giorgia, Incoscienti giovani di Achille Lauro, Battito di Fedez e Cuoricini dei Coma Cose, in quella di album e compilation Tutta vita di Olly è seguito da Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva, Debí tirar más fotos di Bad Bunny, È finita la pace di Marracash. Ben piazzati nella chart dei supporti fisici sono Salmo, Marracash, Lucio Corsi e Jovanotti.

Nel primo semestre lo streaming ha fatto registrare un +7,1%, con una crescita del 15% del segmento premium. In totale si sfiorano i 50 miliardi di stream tra abbonamenti free e premium. Se il vinile cresce del 10%, i supporti fisici nel loro complesso calano del 2%.

Album, i primi 30:

Singoli, i primi 30:

Vinili, CD e musicassette, i primi 20: